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12 минут назад

Песков ответил на вопрос о поездке Путина на похороны Елизаветы II

Никита Бородкин

Вопрос о поездке президента России Владимира Путина на похороны британской королевы Елизаветы II не рассматривается. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о поездке Путина на похороны Елизаветы II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что пока нет ясности, кто именно будет представлять Москву на похоронах королевы.

«Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», — заявил Песков.

Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал ее сын Чарльз, который взял себе имя Карл III. Ранее Путин выразил соболезнования новому монарху в связи со смертью Елизаветы II.

Политика,Елизавета II,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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