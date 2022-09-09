«Замучаются пыль глотать»: Медведев о попытке США реформировать ООН

В случае попытки «взлома полномочий» постоянных членов Совбеза ООН организацию может постичь судьба Лиги Наций, которая в итоге прекратила свое существование. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о желании обсудить реформирование Совбеза организации путем увеличения числа его членов. Медведев констатировал, что США выступают за отказ от сохранения «статуса-кво».

«Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать», - заметил российский политик.

Он предупредил, что в случае подобной реформы ООН может «постигнуть судьба обанкротившейся Лиги Наций».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что обвинения России в нарушении международного права из-за спецоперации на Украине не соответствуют действительности. Глава государства напомнил, что война в Ираке и Ливии, боевые действия в Югославии и бомбардировки Белграда не сопровождались санкциями ООН.