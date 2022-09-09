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4 часа назад

«Замучаются пыль глотать»: Медведев о попытке США реформировать ООН

Алиса Селезнёва

В случае попытки «взлома полномочий» постоянных членов Совбеза ООН организацию может постичь судьба Лиги Наций, которая в итоге прекратила свое существование. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Замучаются пыль глотать»: Медведев о попытке США реформировать ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о желании обсудить реформирование Совбеза организации путем увеличения числа его членов. Медведев констатировал, что США выступают за отказ от сохранения «статуса-кво».

«Компромиссы бывают разные. Если речь идет о попытке взлома полномочий постоянных членов Совбеза, предпринимаемой США в зоологическом антироссийском угаре, то тут они замучаются пыль глотать», - заметил российский политик.

Он предупредил, что в случае подобной реформы ООН может «постигнуть судьба обанкротившейся Лиги Наций».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что обвинения России в нарушении международного права из-за спецоперации на Украине не соответствуют действительности. Глава государства напомнил, что война в Ираке и Ливии, боевые действия в Югославии и бомбардировки Белграда не сопровождались санкциями ООН.

США захотели реформировать Совбез ООН

По мнению президента, те, кто предпринимал подобные действия, сами понимают, что нарушают сложившиеся принципы международного права, однако при этом навязывают остальным некие «надуманные» правила.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совбез ООН,ООН,Совет безопасности РФ,
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