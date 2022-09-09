В МИД рассказали о планах на встречу Путина и Зеленского на G20

Планов на встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского на G20 пока нет. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко во время общения с журналистами.
Напомним, что саммит «Большой двадцатки» состоится 15-16 ноября на Бали. Мероприятие среди прочих лидеров может посетить и Зеленский, которого на форум пригласила Индонезия как принимающая сторона.
Отметим, что ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес заявлял, что страна готова организовать встречу Путина с киевским лидером. Он отметил, что власти страны готовы оказать содействие в этом вопросе.
Таварес также подчеркивал готовность обеспечить безопасность российского президента на мероприятии.