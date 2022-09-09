В МИД рассказали о планах на встречу Путина и Зеленского на G20

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» состоится 15-16 ноября на Бали. Мероприятие среди прочих лидеров может посетить и Зеленский, которого на форум пригласила Индонезия как принимающая сторона.

Отметим, что ранее посол Индонезии в России Хосе Таварес заявлял, что страна готова организовать встречу Путина с киевским лидером. Он отметил, что власти страны готовы оказать содействие в этом вопросе.