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1 час назад

Россия рассмотрит вопрос о введении виз для украинцев

Елена Прошина

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД РФ.

Россия рассмотрит вопрос о введении виз для украинцев
Фото: ReutersReuters

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 июля для граждан России вводится визовый режим для въезда в страну. Он объяснил эту меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.

Руководитель офиса президента Андрей Ермак также заявлял, что такая мера обусловлена необходимостью усиления контроля за въездом россиян, а также запросом общества.

Зеленский объявил о введении визового режима для россиян

При этом глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил, что Москве незачем симметрично отвечать на киевскую провокацию. По его словам, на Украине живет много родственников и близких, которые нуждаются в поддержке россиян.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также отмечал, что в случае симметричного ответа будет достигнута цель Зеленского, связанная с желанием максимально затруднить общение граждан двух стран.

Политика,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Дмитрий Новиков,МИД России,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
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