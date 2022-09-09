Россия рассмотрит вопрос о введении виз для украинцев

Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что с 1 июля для граждан России вводится визовый режим для въезда в страну. Он объяснил эту меру «беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности» Украины.
Руководитель офиса президента Андрей Ермак также заявлял, что такая мера обусловлена необходимостью усиления контроля за въездом россиян, а также запросом общества.
При этом глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий говорил, что Москве незачем симметрично отвечать на киевскую провокацию. По его словам, на Украине живет много родственников и близких, которые нуждаются в поддержке россиян.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также отмечал, что в случае симметричного ответа будет достигнута цель Зеленского, связанная с желанием максимально затруднить общение граждан двух стран.