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1 час назад

«Эпоха паразитизма закончилась»: Володин о будущем Запада

Елена Прошина

Своим решением ввести «потолок» цен на российские энергоресурсы Запад признал неэффективность санкций и свою зависимость от России. Об этом в своем Телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин: то, что в G7 называют «потолком» цен — будет «полом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета российских энергоресурсов, а попытка заместить их провалилась.

«За рубежом осознали свою зависимость от нашей страны. То, что чиновники государств G7 называют «потолком» цен — будет «полом». Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой», - написал Володин.

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Он также подчеркнул, что какой будет стоимость энергоресурсов — решать будет рынок и договорные обязательства. Володин также напомнил, что западная модель экономики, построенная на колонизации, изжила себя.

«Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась», - подчеркнул политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин отреагировал на предложение Запада ограничить цены на российские энергоресурсы. По его словам, Россия вообще не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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