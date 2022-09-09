Володин: то, что в G7 называют «потолком» цен — будет «полом»

Своим решением ввести «потолок» цен на российские энергоресурсы Запад признал неэффективность санкций и свою зависимость от России. Об этом в своем Телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета российских энергоресурсов, а попытка заместить их провалилась.

«За рубежом осознали свою зависимость от нашей страны. То, что чиновники государств G7 называют «потолком» цен — будет «полом». Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России. Озвученная Западом предельная цена станет нижней планкой», - написал Володин.

Он также подчеркнул, что какой будет стоимость энергоресурсов — решать будет рынок и договорные обязательства. Володин также напомнил, что западная модель экономики, построенная на колонизации, изжила себя.

«Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась», - подчеркнул политик.