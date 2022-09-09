Володин: то, что в G7 называют «потолком» цен — будет «полом»

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что решением ввести лимит цен на российские нефть и газ государства «Большой семерки» (G7) признают неэффективность введенных в отношении России санкций.

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По его словам, США и ЕС пришлось отказаться от полного запрета российских энергоресурсов, их попытка найти альтернативу провалилась, и на Западе «осознали свою зависимость» от России.

«То, что чиновники государств G7 называют «потолком» цен — будет «полом». Мировой рынок не ограничивается семью странами. Более 80% населения планеты не поддерживают санкции против России!» — написал Володин в своем Telegram-канале.

Парламентарий уверен, что озвученная Западом предельная цена на нефть и газ РФ «станет нижней планкой», какой будет стоимость энергоресурсов, — решат рынок и договорные обязательства.

Володин также выразил мысль, что западная модель глобальной экономики, «строящаяся на колониальных принципах, изжила себя».

«Страны G7 не смогут больше существовать за счет эксплуатации остального мира, покупая у России и других государств ресурсы по дешевке. Эпоха их паразитизма закончилась», — подытожил спикер Госдумы.