Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

По его данным, в тексте российский лидер указал на дружеские отношения двух государств.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей - на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - отмечается в телеграмме.

В тексте Путин также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и процветания народа Северной Кореи. При этом президент России отдельно выделил значительный опыт сотрудничества РФ и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика была образована ровно 74 года назад, 9 сентября 1948 года. В Северной Корее день создания республики является государственным праздником, который по традиции отмечается каждый год.