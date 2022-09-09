В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
10 часов назад

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Газета.Ruиещё 3

Президент России Владимир Путин направил главе Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлениями по случаю годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), передает РИА "Новости" со ссылкой на северокорейское государственное агентство ЦТАК.

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР
Фото: Alexander Zemlianichenko/APAlexander Zemlianichenko/AP

По его данным, в тексте российский лидер указал на дружеские отношения двух государств.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей - на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом", - отмечается в телеграмме.

В тексте Путин также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и процветания народа Северной Кореи. При этом президент России отдельно выделил значительный опыт сотрудничества РФ и КНДР. Корейская Народно-Демократическая Республика была образована ровно 74 года назад, 9 сентября 1948 года. В Северной Корее день создания республики является государственным праздником, который по традиции отмечается каждый год.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР провозгласила себя ядерным государством.

Политика,Чен Ким,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители