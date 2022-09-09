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12 часов назад

В Крыму пообещали помочь Херсонской области с газом

Газета.Ruиещё 1

Власти Крыма могут оказать поддержку Херсонской области в газовом вопросе, если регион попросит о помощи, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА "Новости".

В Крыму пообещали помочь Херсонской области с газом
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»Константин Михальчевский/РИА «Новости»

По его словам, у полуострова есть соответствующие ресурсы.

"Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос", - пояснил Константинов.

В августе власти Херсонской области заявили, что около 4,5 тыс. жителей региона остались без газоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских военных. В руководстве области не исключали, что вопрос с обеспечение людей газом будет решен с помощью поддержки со стороны Крыма.

Ранее сообщалось, что власти Херсона пообещали решить вопрос с газоснабжением из Крыма до конца года.

Политика,Владимир Константинов,
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