В Крыму пообещали помочь Херсонской области с газом

Власти Крыма могут оказать поддержку Херсонской области в газовом вопросе, если регион попросит о помощи, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА "Новости".
По его словам, у полуострова есть соответствующие ресурсы.
"Если будет принято решение, что такая помощь необходима, мы, конечно, ее окажем. Ресурсы у Крыма есть. Если к нам поступит соответствующее обращение от херсонцев и будет принято решение федеральных властей, мы будем рассматривать этот вопрос", - пояснил Константинов.
В августе власти Херсонской области заявили, что около 4,5 тыс. жителей региона остались без газоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских военных. В руководстве области не исключали, что вопрос с обеспечение людей газом будет решен с помощью поддержки со стороны Крыма.
Ранее сообщалось, что власти Херсона пообещали решить вопрос с газоснабжением из Крыма до конца года.