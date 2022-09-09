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43 минуты назад

Россия в ООН ответила на данные о «контрнаступлении» Киева

Елена Прошина

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что о прорыве войск Украины в ходе их «контрнаступления» речи не идет, сообщает РИА Новости.

Россия в ООН ответила на данные о «контрнаступлении» Киева
Фото: ReutersReuters

По его словам, земли под Николаевом, Харьковом, в Запорожье усеяны тысячами трупов украинских бойцов, которых власти послали на верную гибель. Дипломат отмечает, что режим Зеленского пытался создать видимость того, что Украина может наступать. Это необходимо, чтобы «выклянчить» у Запада новые вооружения.

Небензя подчеркнул, что вопреки принципам военной стратегии пропагандисты Украины в высших эшелонах власти делились с мировой общественностью планами наступления по возвращению утраченных территорий. Отмечается, что против этого выступало даже руководство украинских Вооруженных сил, однако Зеленский, пообщавшись с коллегами из США и Великобритании, был непреклонен.

Постпред сообщил, что в результате поля под Николаевом и Запорожье и леса под Харьковом «усеяны тысячами трупов украинских солдат».

По данным Небензи, Киев взял несколько периферийных деревень, но «ни о каком прорыве, разумеется, и близко нет речи». При этом западные СМИ сообщили, что Украина якобы перешла в контрнаступление.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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