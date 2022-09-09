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39 минут назад

Постпред России высмеял 11 тыс. антироссийских санкций Запада

Газета.Ruиещё 2

Граждане России до сих пор не заметили масштабные санкции западных государств против России, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Запад ввел уже рекордные 11 тыс. ограничительных мер в отношении Москвы.

Постпред России высмеял Запад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Запад ввел рекордные 11 тыс. санкций против России. Российские граждане до сих пор этого не заметили Впервые в истории страны Запада сталкиваются с последствиями санкций, которые они сами вводят против другого государства", - написал Ульянов в Twitter.

Как отметил постпред России, антироссийские санкции, конечно, "кусаются", но в данной ситуации вопрос заключается в том, кому именно они наносят больший вред. Западные государства, в том числе США и страны Евросоюза, начали активно вводить ограничительные меры в отношении России в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.

При этом некоторые политики и СМИ открыто признают, что санкции в большей степени бьют по Западу, в особенности европейским государствам, а не РФ.

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе больше не думают о введении дополнительных санкций в отношении России, так как европейским странам становится сложнее навредить РФ больше, чем Европе.

Политика,Михаил Ульянов,ЕС,
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