Постпред России высмеял Запад

Граждане России до сих пор не заметили масштабные санкции западных государств против России, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Запад ввел уже рекордные 11 тыс. ограничительных мер в отношении Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Запад ввел рекордные 11 тыс. санкций против России. Российские граждане до сих пор этого не заметили Впервые в истории страны Запада сталкиваются с последствиями санкций, которые они сами вводят против другого государства", - написал Ульянов в Twitter.

Как отметил постпред России, антироссийские санкции, конечно, "кусаются", но в данной ситуации вопрос заключается в том, кому именно они наносят больший вред. Западные государства, в том числе США и страны Евросоюза, начали активно вводить ограничительные меры в отношении России в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине.

При этом некоторые политики и СМИ открыто признают, что санкции в большей степени бьют по Западу, в особенности европейским государствам, а не РФ.