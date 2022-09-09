Ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации, пишет РИА Новости.

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По мнению постоянного представителя России при ООН, Украина говорит о контрнаступлении, чтобы «выклянчить новые вооружения», особенно накануне встречи министров обороны НАТО в Рамштайне.

«Режим украинского президента ВладВладимира Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать», — подчеркнул он.

Небензя напомнил, что руководство Украины делилось со всеми «планами наступления по возвращению утраченных территорий».

«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен», — уточнил он.

Небензя оценил последствия «контрнаступления» ВСУ. Постпред добавил: это привело к тому, что земли под Николаевом, Харьковом, в Запорожье «усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель».