В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
3 часа назад

Небензя оценил последствия «контрнаступления» ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации, пишет РИА Новости.

Небензя оценил последствия «контрнаступления» ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По мнению постоянного представителя России при ООН, Украина говорит о контрнаступлении, чтобы «выклянчить новые вооружения», особенно накануне встречи министров обороны НАТО в Рамштайне.

«Режим украинского президента ВладВладимира Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать», — подчеркнул он.

Небензя напомнил, что руководство Украины делилось со всеми «планами наступления по возвращению утраченных территорий».

«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен», — уточнил он.

Небензя оценил последствия «контрнаступления» ВСУ. Постпред добавил: это привело к тому, что земли под Николаевом, Харьковом, в Запорожье «усеяны тысячами трупов украинских солдат, которых послали на верную гибель».

Ранее стало известно, что при контрнаступлении бойцы ВСУ испытывали нехватку снарядов и несли большие потери.

Политика,Василий Небензя,Владимир Зеленский,НАТО,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители