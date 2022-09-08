Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В своих словах Путин выделил авторитет королевы на международной арене, а также любовь и уважение подданных. «С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», – говорится в словах соболезнования президента России.

Карлу III Путин пожелал «мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты». Он также попросил передать членам королевской семьи и всему народу Великобритании «слова искреннего сочувствия и поддержки».