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4 часа назад

Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной Елизаветы II

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает ТАСС.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своих словах Путин выделил авторитет королевы на международной арене, а также любовь и уважение подданных. «С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», – говорится в словах соболезнования президента России.

В России отреагировали на смерть Елизаветы II

Карлу III Путин пожелал «мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты». Он также попросил передать членам королевской семьи и всему народу Великобритании «слова искреннего сочувствия и поддержки».

В прошлом президент России Владимир Путин и королева Великобритании Елизавета II не раз лично встречались на приёмах в Букингемском дворце.

Политика,Елизавета II,Владимир Путин,
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