В России отреагировали на смерть Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября. Ее смерть вызвала сильнейшую реакцию по всему миру. Официальные лица, видные общественные деятели выражают свои соболезнования британскому народу и королевской семье. Об этом пишет ТАСС.
Бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко заявил, что «ушел из жизни еще один очень хороший, добрый и интересный человек».
Он отметил, что в настоящее время среди лидеров западных стран нет персон, сопоставимых с Елизаветой II по человеческим качествам: умению ценить дружбу, разделять горькие минуты.
Шевченко подчеркнул, что россиянам «есть, о ком вспоминать, но я не думаю, что у нас будет, о ком вспомнить из сегодняшних руководителей в Лондоне, Вашингтоне и так далее».
Член президиума ЦК КПРФ и глава думского комитета по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов рассказал, что королева была «из того поколения, которое знает, что такое Война. Она много прожила, Царствие ей Небесное». Об этом сообщает «Лента.ру».