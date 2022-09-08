В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
5 часов назад

В России отреагировали на смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Илья Родин

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября. Ее смерть вызвала сильнейшую реакцию по всему миру. Официальные лица, видные общественные деятели выражают свои соболезнования британскому народу и королевской семье. Об этом пишет ТАСС.

В России отреагировали на смерть Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко заявил, что «ушел из жизни еще один очень хороший, добрый и интересный человек».

70 лет на престоле: жизнь Елизавета II в фотографиях

Он отметил, что в настоящее время среди лидеров западных стран нет персон, сопоставимых с Елизаветой II по человеческим качествам: умению ценить дружбу, разделять горькие минуты.

Шевченко подчеркнул, что россиянам «есть, о ком вспоминать, но я не думаю, что у нас будет, о ком вспомнить из сегодняшних руководителей в Лондоне, Вашингтоне и так далее».

Член президиума ЦК КПРФ и глава думского комитета по развитию Дальнего Востока Николай Харитонов рассказал, что королева была «из того поколения, которое знает, что такое Война. Она много прожила, Царствие ей Небесное». Об этом сообщает «Лента.ру».

Политика,Елизавета II,Владимир Шевченко,Николай Харитонов,КПРФ,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители