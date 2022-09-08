В России отреагировали на смерть Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в четверг, 8 сентября. Ее смерть вызвала сильнейшую реакцию по всему миру. Официальные лица, видные общественные деятели выражают свои соболезнования британскому народу и королевской семье. Об этом пишет ТАСС.

Бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко заявил, что «ушел из жизни еще один очень хороший, добрый и интересный человек».

Он отметил, что в настоящее время среди лидеров западных стран нет персон, сопоставимых с Елизаветой II по человеческим качествам: умению ценить дружбу, разделять горькие минуты.

Шевченко подчеркнул, что россиянам «есть, о ком вспоминать, но я не думаю, что у нас будет, о ком вспомнить из сегодняшних руководителей в Лондоне, Вашингтоне и так далее».