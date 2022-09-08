Раскрыта ошибка Макрона по отношению к Путину

«Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять один совет, прежде чем идти показывать свои мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их», — написал Бодрийе в статье Boulevard Voltaire.

Франция и другие западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. После этого Макрон неоднократно проводил переговоры с Путиным. Ранее французский лидер потребовал от России вывести войска с АЭС в Энергодаре, которую взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации. Также он выступал против требования России оплачивать российский газ рублями. После этого Франция перестала получать трубопроводный газ из РФ. Страна готовится к полному отказу от поставок российского газа.