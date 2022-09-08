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1 час назад

BV: Макрон ошибся, выдвигая ультиматумы Путину

Ura.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон не в той «весовой категории», чтобы ставить условия российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает обозреватель Boulevard Voltaire Марк Бодрийе.

Раскрыта ошибка Макрона по отношению к Путину
Фото: Ura.ruUra.ru

«Макрон, который не очень хорошо понимает, против кого он выступил, должен был принять один совет, прежде чем идти показывать свои мускулы Владимиру Путину: когда 150-килограммовые парни говорят с 60-килограммовыми парнями, 60-килограммовые парни слушают их», — написал Бодрийе в статье Boulevard Voltaire.

Правительство Макрона неправильно оценило соотношение сил России и Франции. Из-за этого антироссийские санкции не принесли желаемого эффекта, но ударили по экономике Франции.

Путин: происходящее на Украине - трагедия, но никакого выбора у России не было

Франция и другие западные страны ввели санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. После этого Макрон неоднократно проводил переговоры с Путиным. Ранее французский лидер потребовал от России вывести войска с АЭС в Энергодаре, которую взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации. Также он выступал против требования России оплачивать российский газ рублями. После этого Франция перестала получать трубопроводный газ из РФ. Страна готовится к полному отказу от поставок российского газа.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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