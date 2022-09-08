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9 часов назад

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в голосовании на выборах

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Президент России Владимир Путин обязательно примет участие в голосованиях на выборах в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Кремль сообщил о планах Путина на выборы-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обязательно Путин примет участие в голосовании. Сообщим как», — сказал представитель Кремля.

В России 11 сентября пройдет Единый день голосования, во время которого в стране будут проводиться избирательные кампании различных уровней.

Памфилова заявила о готовности избирательной системы к единому дню голосования

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова подвела первые итоги регистрации кандидатов на выборах глав субъектов. По ее словам, на 4 августа было зарегистрировано 57 кандидатов, а отказано в регистрации — только двум кандидатам. При этом 13 кандидатов сами отказались от участия в выборах.

Политика,Элла Памфилова,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЦИК России,
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