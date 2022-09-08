Путин сменил российских послов в трех странах

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Иране. Им стал Алексей Дедов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Иран», - говорится в указе.
В другом указе отмечается, что бывший посол Леван Джагарян освобожден от должности. Он будет назначен послом России в Шри-Ланке и на Мальдивских островах по совместительству.
В свою очередь, бывший посол России в Шри-Ланке Юрий Материй возглавит российскую дипмиссию в Кабо-Верде.
Напомним, Алексей Дедов родился в 1960 году, в 1982 году окончил Московский государственный институт международных отношений. На дипломатической службе находится с 1982 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и за рубежом.