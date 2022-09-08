Путин сменил российских послов в трех странах

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Иране. Им стал Алексей Дедов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Иран», - говорится в указе.

В другом указе отмечается, что бывший посол Леван Джагарян освобожден от должности. Он будет назначен послом России в Шри-Ланке и на Мальдивских островах по совместительству.

В свою очередь, бывший посол России в Шри-Ланке Юрий Материй возглавит российскую дипмиссию в Кабо-Верде.