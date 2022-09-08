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55 минут назад

«Настоящий лидер»: британцев восхитил ультиматум Путина ЕС

Никита Бородкин

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились словами президента России Владимира Путина, который пообещал перестать поставлять энергоресурсы в случае введения потолка цен на нефть и газ. Как сообщает РИА Новости, граждане Великобритании сочли главу РФ «настоящим лидером».

«Настоящий лидер»: британцев восхитил ультиматум Путина ЕС
Фото: ReutersReuters

Один из комментаторов отметил, что западные политики по сравнению с Путиным — «маленькие марионетки», которые «приходят и уходят каждые несколько лет».

«Ни у кого на Западе нет интеллектуальных способностей перехитрить его», — добавил он.

Еще один читатель отметил, что российский президент — мастер тактики, и вступать с ним в конфликт, четко не понимая, «какие карты на руках», не стоит.

«Европа и британские диктаторы предпочли бы, чтобы все малые предприятия и домохозяйства обанкротились, чем выглядеть так, как будто Путин одерживает верх. Это все часть плана глобализации», — заявил другой.

Также комментаторы отметили, что конфликт на Украине можно бы было решить за несколько недель, если бы страны Запада разрешили Владимиру Зеленскому сесть за стол переговоров, что почти случилось весной этого года.

Напомним, что министры финансов стран «Большой семерки» в начале сентября подтвердили планы ввести ценовые ограничения на российскую нефть. Позднее об аналогичных планах заявили в Евросоюзе, но уже в отношении газа.

В ответ на это Владимир Путин заявил, что РФ может прекратить поставки топлива странам, которые будут нарушать контракты и вводить потолок цен на ресурсы.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,ЕС,
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