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1 час назад

Хабаровский губернатор Дегтярев объяснил, почему не едет добровольцем на Украину

Газета.Ruиещё 2

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе Восточного экономического форму (ВЭФ) заявил, что отправился бы добровольцем воевать за союзные войска на Украине, но этому препятствует его должность. Об этом политик сказал в интервью РИА «Новости».

Губернатор Дегтярев объяснил, почему не едет добровольцем на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Хабаровском крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые примут участие в специальной военной операции на Украине. Чиновник отметил, что семьям военнослужащих оказывают максимальную поддержку.

«Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу», — сказал Дегтярев.

Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что депутат Ульяновской Гордумы Владимир Ожогин вступил в одно из добровольческих соединений и отправится участвовать в специальной военной операции на Украине.

Политика,Михаил Дегтярев,
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