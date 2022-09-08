Губернатор Дегтярев объяснил, почему не едет добровольцем на Украину

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе Восточного экономического форму (ВЭФ) заявил, что отправился бы добровольцем воевать за союзные войска на Украине, но этому препятствует его должность. Об этом политик сказал в интервью РИА «Новости».

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По его словам, в Хабаровском крае уже формируются два именных контрактных батальона, которые примут участие в специальной военной операции на Украине. Чиновник отметил, что семьям военнослужащих оказывают максимальную поддержку.

«Я бы сам поехал с удовольствием. Но нельзя — у меня бронь из-за губернаторства. Я же командир штаба территориальной обороны, это по должности все губернаторы. Я бросать пост не могу», — сказал Дегтярев.

Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.