Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на российско-китайском круглом столе в РИО.

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"События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов", - сказал он.

"Воспользовавшись врожденными пороками украинской государственности, американцы и их союзники использовали эту территорию как плацдарм для наступления на Россию, привели там к власти откровенных неонацистов, запугали несогласных с политическим террором и развязали по-настоящему гражданскую войну", - добавил он.

При этом Нарышкин подчеркнул, что для удержания собственной гегемонии США провоцируют напряженность в разных частях мира.

"Полное игнорирование позиций России по вопросу о расширении НАТО на восток, как и вопиющие, бестактные визиты некоторых американских политиков на Тайвань - что это, если не проявление имперского чванства", - добавил он.