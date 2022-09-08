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44 минуты назад

Нарышкин заявил, что США продолжат затягивать конфликт на Украине, несмотря на потери ВСУ

ТАССиещё 6

Вашингтон продолжит всеми силами затягивать конфликт на территории Украины, несмотря на потери украинской армии и возникающие экономические проблемы Европы. Об этом заявил в четверг председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, выступая на российско-китайском круглом столе в РИО.

Нарышкин назвал виновных в затягивании конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты Америки продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов", - сказал он.

"Воспользовавшись врожденными пороками украинской государственности, американцы и их союзники использовали эту территорию как плацдарм для наступления на Россию, привели там к власти откровенных неонацистов, запугали несогласных с политическим террором и развязали по-настоящему гражданскую войну", - добавил он.

При этом Нарышкин подчеркнул, что для удержания собственной гегемонии США провоцируют напряженность в разных частях мира.

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"Полное игнорирование позиций России по вопросу о расширении НАТО на восток, как и вопиющие, бестактные визиты некоторых американских политиков на Тайвань - что это, если не проявление имперского чванства", - добавил он.

Как отметил председатель РИО, страны Европы сегодня уже по сути напрямую подчинены Вашингтону, а большинство европейских политиков ориентируются вовсе не на устремления собственных граждан. "Впрочем история учит нас, что любые попытки добиться мирового господства неизбежно заканчиваются крахом. Верю, что человечеству хватит мудрости выйти из этого глобального кризиса с новой более устойчивой системой международных отношений, в основу которой будут положены и китайская концепция сообщества единой судьбы человечества, и российская доктрина многополярности", - заключил Нарышкин.

Политика,Сергей Нарышкин,СВР России,НАТО,
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