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1 час назад

Оценены результаты стратегии Путина в Европе

Lenta.ru

Стратегия Владимира Путина заставила Евросоюз понять, что Запад рано или поздно будет вынужден ослабить антироссийские санкции. Об этом заявил журналист Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в публикации.

Журналист признался, что по словам одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении».

Карничниг считает, что разрастающаяся протестная активность в Европе приведет к неизбежности того, что европейские лидеры столкнутся с громкими призывами ослабить антироссийские санкции.

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«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — поясняет журналист.

Политика,Видео,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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