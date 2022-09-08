Оценены результаты стратегии Путина в Европе

Стратегия Владимира Путина заставила Евросоюз понять, что Запад рано или поздно будет вынужден ослабить антироссийские санкции. Об этом заявил журналист Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.

«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в публикации.

Журналист признался, что по словам одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении».

Карничниг считает, что разрастающаяся протестная активность в Европе приведет к неизбежности того, что европейские лидеры столкнутся с громкими призывами ослабить антироссийские санкции.