Оценены результаты стратегии Путина в Европе

Стратегия Владимира Путина заставила Евросоюз понять, что Запад рано или поздно будет вынужден ослабить антироссийские санкции. Об этом заявил журналист Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.
«Надвигающаяся буря ставит европейских лидеров перед горькой правдой: пока Россия и Украина сражаются, Кремль сохраняет свои позиции в борьбе с Европой», — говорится в публикации.
Журналист признался, что по словам одного из высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, «нет никаких сомнений в том, что Путин выигрывает в этом отношении».
Карничниг считает, что разрастающаяся протестная активность в Европе приведет к неизбежности того, что европейские лидеры столкнутся с громкими призывами ослабить антироссийские санкции.
«Время — не говоря уже о погоде — на стороне Москвы. Поскольку в ближайшие недели и месяцы по мере приближения зимы температура понизится, европейцы начнут ощущать на себе всю тяжесть роста цен на природный газ», — поясняет журналист.