Раскрыты возможные посредники между Путиным и Киевом

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai1.

Фото: Reuters Reuters

«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — цитирует Сильвио Берлускони РИА «Новости».

Также он заявил, что сожалеет о том, что Москва укрепляет отношения с Китаем вместо сближения с Евросоюзом.

Кроме того, итальянский экс-премьер отметил, что западные санкции не заставили Россию терпеть экономические потери. «Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», — заключил он.