Раскрыты возможные посредники между Путиным и Киевом

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai1.
«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — цитирует Сильвио Берлускони РИА «Новости».
Также он заявил, что сожалеет о том, что Москва укрепляет отношения с Китаем вместо сближения с Евросоюзом.
Кроме того, итальянский экс-премьер отметил, что западные санкции не заставили Россию терпеть экономические потери. «Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», — заключил он.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условие для возобновления переговоров с Украиной. В Кремле раскрыли, чем закончится спецоперация. В США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта.