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1 час назад

Берлускони и Меркель могли бы стать посредниками между Путиным и Киевом

Ura.Ru

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредниками между президентом России Владимиром Путиным и украинскими властями в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала Rai1.

Раскрыты возможные посредники между Путиным и Киевом
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что Меркель со мной или сама может попытаться посредничать с Путиным, с ней я бы смог предпринять попытку переубеждения», — цитирует Сильвио Берлускони РИА «Новости».

Также он заявил, что сожалеет о том, что Москва укрепляет отношения с Китаем вместо сближения с Евросоюзом.

Кроме того, итальянский экс-премьер отметил, что западные санкции не заставили Россию терпеть экономические потери. «Мне кажется, она абсолютно способна сопротивляться санкциям и потолку цен на газ», — заключил он.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее основной целью является освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик от украинских националистов. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал условие для возобновления переговоров с Украиной. В Кремле раскрыли, чем закончится спецоперация. В США предложили Украине сдаться ради прекращения конфликта.

Политика,Сильвио Берлускони,Ангела Меркель,Владимир Путин,ЛДПР,ЕС,
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