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25 минут назад

Полянский: Россия «припасла сюрпризы» к заседанию Совбеза ООН

Илья Родин

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал в своем Telegram-канале о том, в среду, 7 сентября, в 22-00 мск состоится заседание Совбеза. Он пояснил, что Россия хорошо к нему подготовилась.

Россия приготовила «кое-какие сюрпризы» к заседанию Совбеза ООН
Фото: ReutersReuters

Дмитрий Полянский уточнил, что на предстоящем заседании Вашингтон считает необходимым обсудить тему фильтрации украинцев, которая якобы имеет место в России.

По его оценке, США и Албания старательно искали наиболее «неудобную» для Москвы тему. И решили, что именно эту следует обсудить.

Полянский подчеркнул, что Россия также тщательно подготовилась к заседанию. У Москвы есть «кое-какие сюрпризы» для бывших партнеров.

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Политик посоветовал своим коллегам из Штатов и Албании не расслабляться, а также не питать излишних иллюзий, что РФ удастся застать врасплох.

Политика,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,ООН,
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