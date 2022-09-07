Россия приготовила «кое-какие сюрпризы» к заседанию Совбеза ООН

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал в своем Telegram-канале о том, в среду, 7 сентября, в 22-00 мск состоится заседание Совбеза. Он пояснил, что Россия хорошо к нему подготовилась.

Фото: Reuters Reuters

Дмитрий Полянский уточнил, что на предстоящем заседании Вашингтон считает необходимым обсудить тему фильтрации украинцев, которая якобы имеет место в России.

По его оценке, США и Албания старательно искали наиболее «неудобную» для Москвы тему. И решили, что именно эту следует обсудить.

Полянский подчеркнул, что Россия также тщательно подготовилась к заседанию. У Москвы есть «кое-какие сюрпризы» для бывших партнеров.