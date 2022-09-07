Постпред России при ЕС раскрыл лучшую гарантию безопасности ЗАЭС

Присутствие Вооруженных сил (ВС) России на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — это лучшая гарантия безопасности станции. Такую позицию по этому вопросу раскрыл постоянный представитель РФ при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, передает РИА Новости.