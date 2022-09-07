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16 часов назад

Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об отправке в зону проведения специальной военной операции в Донбассе «лучших сынов чеченского народа». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров отправил в Донбасс «лучших сынов чеченского народа»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, из международного аэропорта в Грозном вылетели бойцы двух элитных специальных подразделений — полка «Север» и батальона «Юг». Глава региона уточнил, что среди военных есть обладатели краповых беретов.

«Для большинства из них это далеко не первая отправка в Донбасс. С самого начала спецоперации чеченские подразделения принимают в ней активное участие, выполняют возложенные на них командованием функции», — подчеркнул он.

Кадыров добавил, что задачи для бойцов остаются прежними: «нейтрализация украинских нацистов, защита мирного населения Донбасса и оказание помощи».

Путин позвонил Кадырову

Ранее глава Чечни попросил президента России Владимира Путина дать чеченским бойцам возможность закончить спецоперацию на Украине. «Еще раз очень даже прошу верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15 процентов против нас — это не значит, что весь мир против нас», — сказал Кадыров.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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