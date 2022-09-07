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1 час назад

Постпред России рассказал о сюрпризах для Запада к Совбезу ООН

Lenta.ruиещё 5

Российская сторона подготовила несколько сюрпризов для стран Запада к созванному США заседанию Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Постпред России рассказал о сюрпризах для Запада к Совбезу ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Постпред заявил, что на предстоящем заседании Совбеза ООН планируется обсуждать тему «фильтрации» украинцев, которая якобы проводится на территории России. Он отметил, что западные страны «высосали пальцы до костей» в поисках неудобной для Москвы темы.

«Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий что нас можно застать врасплох», — отметил Полянский.

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