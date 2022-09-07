В России предложили запретить пропаганду «чайлдфри»

В Госдуму внесли законодательную инициативу запрете пропаганды идеологии «чайлдфри» среди детей. Проект федерального закона был опубликован на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

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Согласно информации в базе объектов законотворчества, инициатива была внесена депутатами Курултая Республики Башкортостан, а также депутатами Госдумы Эльвирой Аиткуловой и Риммой Утяшевой. По мнению авторов законопроекта, идеология, поддерживающая желание не иметь детей, «формируют основу деструктивного социального поведения».

Депутаты считают, что субкультура чайлдфри идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой России и грозит демографическими проблемами.

«В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения «чайлдфри», ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — говорится в пояснительной записке.