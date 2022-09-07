Турчак назвал дату для проведения референдума в Донбассе

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак считает правильным провести голосование о вхождении Донбасса и освобожденных территорий в состав России в День народного единства, 4 ноября.

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"Правильно провести референдумы на Донбассе и на освобожденных территориях 4 ноября", - заявил в среду Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

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Он назвал проведение голосования в этот день символичным. "День народного единства - это историческая дата, которая нас всех объединяет в пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий", - отметил Турчак.

Комментируя результаты соцопроса о готовности жителей освобожденных территорий принять участие в голосовании и стать частью России, он отметил, что результаты этого исследования "подтверждают очевидное".

"Эта социология только подтверждает очевидное. "Единая Россия" с первых дней СВО работает на этих территориях. Мы общаемся там с людьми каждый день, слышим, что они говорят, видим их настроения. Они давно к этому готовы", - подчеркнул Турчак.

Он уверен, что голосование обязательно пройдет в этом году. "Здесь никаких сомнений быть не может. Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделенный сейчас формальными границами, снова обретет свою целостность", - отметил он.

Большинство опрошенных жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свои регионы в составе России, свидетельствуют данные исследования Института социального маркетинга (ИНСОМАР), опубликованного в среду. Телефонный опрос проводился 6 сентября среди 2 тыс. респондентов (по 1 тыс. на каждый регион), его предельная погрешность составляет 3,1%.

Согласно опросу, принять участие в голосовании по вопросу о присоединении к России в Запорожской области намерены 74% опрошенных (не собираются 13%), в Херсонской - 61% (22%).