Медведев предрек Трасс «позорную» отставку

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новый премьер Британии Лиз Трасс уйдет в отставку с позором, и назвал ее «фрик-теткой». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Трасс была избрана лидером правящей Консервативной партии по итогам партийного голосования. Ранее она занимала пост министра иностранных дел.
На посту премьер-министра Трасс сменила Бориса Джонсона, ушедшего в отставку после «патигейта» - скандала из-за участия политика в вечеринках во время карантина.
Медведев назвал Трасс «некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой». По его мнению, она плохо разбирается в политике, истории и географии, но при этом хочет «победить Россию во всем».
Медведев добавил, что Трасс пытается подражать Маргарет Тэтчер, «не обладая ее способностями даже на пять процентов».
«[Трасс] рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска», - написал он