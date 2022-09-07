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35 минут назад

Медведев предрек Трасс «позорную» отставку

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что новый премьер Британии Лиз Трасс уйдет в отставку с позором, и назвал ее «фрик-теткой». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев предрек Трасс «позорную» отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трасс была избрана лидером правящей Консервативной партии по итогам партийного голосования. Ранее она занимала пост министра иностранных дел.

На посту премьер-министра Трасс сменила Бориса Джонсона, ушедшего в отставку после «патигейта» - скандала из-за участия политика в вечеринках во время карантина.

Медведев назвал Трасс «некомпетентной и посредственной термоядерной русофобкой». По его мнению, она плохо разбирается в политике, истории и географии, но при этом хочет «победить Россию во всем».

Медведев добавил, что Трасс пытается подражать Маргарет Тэтчер, «не обладая ее способностями даже на пять процентов».

«[Трасс] рассчитывает преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию, ставшие следствием её же бредовых санкционных упражнений. Со всеми рассорится, всё провалит и уйдёт с позором, как и её предшественник – лохматый Бориска», - написал он

Политика,Борис Джонсон,Маргарет Тэтчер,Дмитрий Медведев,Консервативная партия,Совет безопасности РФ,
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