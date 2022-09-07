«Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце то концов. Это наше имущество», — высказался Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее Шольц заявил, что Германия начиная с декабря 2021 года искала ответы на вопрос, что произойдет, если поставки газа из России прекратятся, и начала заблаговременно готовиться к такому сценарию. Он отметил, что ФРГ активно пополняла свои газохранилища и планирует полностью отказаться от газа из РФ к декабрю 2022-го.