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8 часов назад

В МИД РФ не получили стенограмму заявления Борреля и не дадут ЕС "замотать" ситуацию

Газета.Ruиещё 4

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона так и не получила стенограмму слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, передает ТАСС.

«Замотать эту историю еэсовцам мы не дадим»
Фото: Пресс-служба МИД РФПресс-служба МИД РФ

Она отрицательно ответила на соответствующий вопрос, добавив, что внешнеполитическое ведомство запросило стенограмму официально.

«Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим», — сказала Захарова.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров потребовал от Евросоюза прояснить ситуацию с выступлением Жозепа Борреля, в котором он, предположительно, произнес выражение «фашистская Россия». Министр потребовал от ЕС прислать стенограмму выступления Борреля и отметил, если МИД РФ не получит текст, у России «возникнут очень большие вопросы».

«Был бы на стороне фашистов»: Путин жестко высказался о Борреле

Президент России Владимир Путин сказал, что глава Европейской дипломатии встал бы на сторону фашистов во время гражданской войны в Испании в 30-е годы прошлого века.

Позже официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Боррель всегда выступал против диктатуры, его жизнь, заявления, общественная деятельность и весь послужной список свидетельствует о том, на чьей он стороне.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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