Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона так и не получила стенограмму слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, передает ТАСС.
Она отрицательно ответила на соответствующий вопрос, добавив, что внешнеполитическое ведомство запросило стенограмму официально.
«Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим», — сказала Захарова.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров потребовал от Евросоюза прояснить ситуацию с выступлением Жозепа Борреля, в котором он, предположительно, произнес выражение «фашистская Россия». Министр потребовал от ЕС прислать стенограмму выступления Борреля и отметил, если МИД РФ не получит текст, у России «возникнут очень большие вопросы».
Президент России Владимир Путин сказал, что глава Европейской дипломатии встал бы на сторону фашистов во время гражданской войны в Испании в 30-е годы прошлого века.
Позже официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Боррель всегда выступал против диктатуры, его жизнь, заявления, общественная деятельность и весь послужной список свидетельствует о том, на чьей он стороне.