Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона так и не получила стенограмму слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, передает ТАСС.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Пресс-служба МИД РФ

Она отрицательно ответила на соответствующий вопрос, добавив, что внешнеполитическое ведомство запросило стенограмму официально.

«Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим», — сказала Захарова.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров потребовал от Евросоюза прояснить ситуацию с выступлением Жозепа Борреля, в котором он, предположительно, произнес выражение «фашистская Россия». Министр потребовал от ЕС прислать стенограмму выступления Борреля и отметил, если МИД РФ не получит текст, у России «возникнут очень большие вопросы».

Президент России Владимир Путин сказал, что глава Европейской дипломатии встал бы на сторону фашистов во время гражданской войны в Испании в 30-е годы прошлого века.