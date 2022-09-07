МИД внес в черный список военное руководство ЕС

МИД расширил санкционный список граждан Евросоюза. В него попали представители высшего военного руководства Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран-участниц Союза, а также представители европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, поставка которой осуществляется на Украину.

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В Министерстве иностранных дел России расширили санкционный список граждан Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию РФ. Это решение было принято в ответ на «очередные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц», указано в сообщении дипведомства. Сообщается, что соответствующая вербальная нота уже была передана в Представительство ЕС в России.

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Под ограничения попадают высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран-участниц Союза, а также представители европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, поставка которой осуществляется на Украину.

В Министерстве указывают на прямое противоречие международному праву тех ограничений, которые Европа вводит в одностороннем порядке, пытаясь сдержать развитие России и «наказать» россиян за поддержку независимого внешнеполитического курса. Подчёркивается, что эти действия «сопровождаются беспрецедентной антироссийской риторикой» и двойными стандартами.

«Параллельно по линии ЕС и его отдельных стран-членов идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что еще больше осложняет гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергает опасности весь европейский континент. Это свидетельствует о том, что в ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и Европе, сохраняют линию на затягивание конфликта. Жители стран Евросоюза вынуждены оплачивать такую воинственную политику из своего кармана», — говорится в заявлении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «любые недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жёсткий ответ».

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, о чём 6 сентября на пресс-конференции в Брюсселе сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Она отметила, что российские граждане не должны иметь лёгкого доступа на том основании, что «быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом». Ожидается, что это решение будет утверждено в течении недели Советом ЕС.

Для россиян это означает, что граждане России столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, усложнится получение многократных виз. Кроме того, страны Евросоюза получат право отказывать в визе гражданам РФ, которые «могут угрожать безопасности этих стран и ЕС».

Еврокомиссия также внесла в Совет ЕС предложение не признавать российские загранпаспорта, которые были выданы на освобождённых в ходе специальной операции территориях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия якобы является «фашистским государством.

«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат», — цитирует ТАСС Пескова.