«Многие уже вернулись»: Путин об уехавших из РФ в начале февраля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против того, что некоторые бизнесмены уехали из страны, в том числе в Армению . По его словам, многие уже вернулись обратно. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если условия сложились так, что сейчас людям целесообразно работать там, это в основном айтишники, да и им выгоднее, спокойнее работать там, пусть работают. Я полностью согласен с Николом Ивановичем (Пашиняном – прим.), что, действительно, Армения не чужая нам страна, все рядом. Можно работать в Ереване, а жить в Москве, ничего не мешает», - сказал Путин.

«Многие уже вернулись, поняли, что ничего такого страшного здесь не происходит. Даже с учетом санкционной агрессии некоторых стран в отношении России: все работает, все функционирует, все стабильно. Если кому-то нравится работать в Армении, пожалуйста», - сказал президент.

Ранее Путин заявил, что российские бизнесмены не лишились бы свой счетов и «лодок», если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом. По его словам, он предупреждал предпринимателей, что лучше все держать в России и вкладывать не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. В этом случае, они ничего бы не потеряли и получали бы прибыль от вложенных денег.