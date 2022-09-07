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3 часа назад

«Многие уже вернулись»: Путин об уехавших из РФ в начале февраля

Елена Прошина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против того, что некоторые бизнесмены уехали из страны, в том числе в Армению. По его словам, многие уже вернулись обратно. Об этом пишет РИА Новости.

«Многие уже вернулись»: Путин об уехавших из РФ в начале февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы приветствуем все, что идет на пользу российскому бизнесу. Если условия сложились так, что сейчас людям целесообразно работать там, это в основном айтишники, да и им выгоднее, спокойнее работать там, пусть работают. Я полностью согласен с Николом Ивановичем (Пашиняном – прим.), что, действительно, Армения не чужая нам страна, все рядом. Можно работать в Ереване, а жить в Москве, ничего не мешает», - сказал Путин.

Он отметил, люди начали возвращаться обратно, поняв, что ничего страшного в России не происходит, несмотря на санкции.

«Многие уже вернулись, поняли, что ничего такого страшного здесь не происходит. Даже с учетом санкционной агрессии некоторых стран в отношении России: все работает, все функционирует, все стабильно. Если кому-то нравится работать в Армении, пожалуйста», - сказал президент.

Он добавил, что все, что связано со странами ЕврАзЭС, для России проще регулировать, а самим людям проще работать.

Ранее Путин заявил, что российские бизнесмены не лишились бы свой счетов и «лодок», если бы послушались предупреждений и держали их внутри страны, а не за рубежом. По его словам, он предупреждал предпринимателей, что лучше все держать в России и вкладывать не в иностранные активы, а в развитие российской инфраструктуры. В этом случае, они ничего бы не потеряли и получали бы прибыль от вложенных денег.

Политика,Владимир Путин,
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