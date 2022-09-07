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3 часа назад

«Был бы на стороне фашистов»: Путин жестко высказался о Борреле

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин заявил, что представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель просто «мелет языком», когда заявляет о «фашистской России». Как сообщает РИА Новости, глава государства считает, что если у политика есть хоть капля совести, то он должен понять, что настоящий нацизм процветает на Украине.

«Если бы Боррель жил в 30-е годы в Испании и услышал в сводке погоды известную фразу "Над всей Испанией безоблачное небо", то он взял бы в руки оружие и на чьей стороне он был бы? На мой взгляд, он был бы на стороне фашистов», — заявил президент.

Путин также отметил, что Боррелю нужно дать возможность посмотреть реалиям в глаза, после чего он сделает «обратные выводы» про Россию.

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Напомним, что ранее Боррель выступил на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, где для экономии времени перешел с английского на родной испанский язык. После этого трансляция переключилась на официального переводчика, полностью отключив звук голоса Борреля. В результате от имени представителя ЕС прозвучало заявление о том, что у Евросоюза «нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

Позднее пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано назвал это заявление ошибкой перевода. В Евросоюзе же отказались комментировать ситуацию, сославшись на принцип не обсуждать дипломатические обмены с министерствами внутренних дел третьих стран.

Политика,Видео,Жозеп Боррель,Владимир Путин,Европарламент,ЕС,
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