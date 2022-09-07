«Был бы на стороне фашистов»: Путин жестко высказался о Борреле

Президент России Владимир Путин заявил, что представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель просто «мелет языком», когда заявляет о «фашистской России». Как сообщает РИА Новости, глава государства считает, что если у политика есть хоть капля совести, то он должен понять, что настоящий нацизм процветает на Украине.

«Если бы Боррель жил в 30-е годы в Испании и услышал в сводке погоды известную фразу "Над всей Испанией безоблачное небо", то он взял бы в руки оружие и на чьей стороне он был бы? На мой взгляд, он был бы на стороне фашистов», — заявил президент.

Путин также отметил, что Боррелю нужно дать возможность посмотреть реалиям в глаза, после чего он сделает «обратные выводы» про Россию.

Напомним, что ранее Боррель выступил на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, где для экономии времени перешел с английского на родной испанский язык. После этого трансляция переключилась на официального переводчика, полностью отключив звук голоса Борреля. В результате от имени представителя ЕС прозвучало заявление о том, что у Евросоюза «нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».