«Welcome»: Путин ответил на визовые ограничения ЕС

Россия не будет ограничивать кого-то в визах, закрываться от Европы и не собирается отвечать «плевком» на действия ЕС. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, трансляцию с которого ведет РИА Новости.
Ранее Еврокомиссия утвердила предложение об остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Для россиян это означает рост визового сбора до 80 евро, увеличение сроков оформления виз вплоть до полугода, проверки на предмет «угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям», а также увеличенный список подтверждающих документов.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не позволит навязывать какие-то решения и не собирается делать ничего, что «противоречит ее интересам», поэтому ответные визовые ограничения вводиться не будут.
«Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тут же всем должны закрыть визы. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам», - заявил глава государства.
Он отметил, что российские власти заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали учиться молодые люди, а также в развитии бизнеса.
«Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome. Спортсмены, деятели искусства - зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя», - отметил он.