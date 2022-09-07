«Welcome»: Путин ответил на визовые ограничения ЕС

«Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome. Спортсмены, деятели искусства - зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя», - отметил он.