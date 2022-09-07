В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
3 часа назад

«Welcome»: Путин ответил на визовые ограничения ЕС

Алиса Селезнёва

Россия не будет ограничивать кого-то в визах, закрываться от Европы и не собирается отвечать «плевком» на действия ЕС. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, трансляцию с которого ведет РИА Новости.

«Welcome»: Путин ответил на визовые ограничения ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение об остановке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Для россиян это означает рост визового сбора до 80 евро, увеличение сроков оформления виз вплоть до полугода, проверки на предмет «угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям», а также увеличенный список подтверждающих документов.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не позволит навязывать какие-то решения и не собирается делать ничего, что «противоречит ее интересам», поэтому ответные визовые ограничения вводиться не будут.

«Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД все время действует зеркально: нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком, нам визы закрыли, и мы тут же всем должны закрыть визы. Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам», - заявил глава государства.

Он отметил, что российские власти заинтересованы в том, чтобы в страну приезжали учиться молодые люди, а также в развитии бизнеса.

«Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес сюда приезжал и работал у нас, несмотря на все ограничения. А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome. Спортсмены, деятели искусства - зачем ограничивать их? Мы не будем сами обрезать эти контакты. А те, кто это делают, они не нас изолируют, а сами себя», - отметил он.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители