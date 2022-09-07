Путин ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими войсками

Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» предположения, что российская армия обстреливает саму себя на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так он ответил на обвинения на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция выступления доступна на YouTube-канале «Аргументы и Факты».

По сведениям российского президента, на территории найдены ракеты от реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставляет Украине США. Он заверил, что российской военной техники там нет.

Также на ВЭФ Путин выразил мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится под давлением США и Европы, из-за чего не может прямо сказать, что Запорожскую атомную электростанцию обстреливают с территории Украины.