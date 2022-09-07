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3 часа назад

Путин ответил на обвинения в обстрелах ЗАЭС российскими войсками

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин назвал «чушью собачьей» предположения, что российская армия обстреливает саму себя на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так он ответил на обвинения на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция выступления доступна на YouTube-канале «Аргументы и Факты».

По сведениям российского президента, на территории найдены ракеты от реактивных систем залпового огня HIMARS, которые поставляет Украине США. Он заверил, что российской военной техники там нет.

В МАГАТЭ затруднились ответить на вопрос о виновных в обстрелах ЗАЭС

Также на ВЭФ Путин выразил мнение, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится под давлением США и Европы, из-за чего не может прямо сказать, что Запорожскую атомную электростанцию обстреливают с территории Украины.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси затруднился ответить на вопрос о виновных в обстрелах ЗАЭС. «Я не могу это установить. У нас нет для этого средств», — заявил он.

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