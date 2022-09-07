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4 часа назад

Захарова сообщила, что ВЭФ демонстрирует настоящих друзей России

Газета.Ruиещё 1

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что после прослушивания ряда спикеров на Восточном экономическом форуме обнаружила плюс от санкций против РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломата.

Захарова назвала неожиданный плюс санкций
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией», — уточнила Захарова.

По его словам, удалось сделать вывод, что санкционное давление на Москву показывает истинных партнеров.

«Вывод. Больше санкций — больше друзей. Настоящих», — подчеркнула представитель ведомства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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