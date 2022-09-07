Захарова назвала неожиданный плюс санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что после прослушивания ряда спикеров на Восточном экономическом форуме обнаружила плюс от санкций против РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломата.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости» Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией», — уточнила Захарова.

По его словам, удалось сделать вывод, что санкционное давление на Москву показывает истинных партнеров.

«Вывод. Больше санкций — больше друзей. Настоящих», — подчеркнула представитель ведомства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.