«Россия справляется с агрессией Запада»: главные заявления Путина на ВЭФ

Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, заявил президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его цитирует ТАСС.

"Уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%", - уточнил президент.

Путин констатировал низкий уровень безработицы в стране еще в июне - по его словам, "в сегодняшних условиях это очень серьезное достижение".

"В целом экономическая ситуацию стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионах, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию", - сказал Путин.

По словам главы государства, Россия в настоящее время справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада.

"Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать", - сказал Путин.

ВЭФ проводится 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, стремящаяся закончить украинский кризис, ничего не потеряет, а лишь укрепит свой суверенитет. Трансляцию пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), на которой выступил Путин, опубликовало РИА Новости.

«Уверен - ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать что, главное приобретение - укрепление нашего суверенитета. Это неизбежный результат того, что сейчас происходит», - сказал Путин.

По его словам, в мире происходит «определенная поляризация», но она пойдет на пользу: всё «ненужное, вредное и мешающее идти вперед будет отторгнуто», и Россия станет набирать темпы развития.

Путин подчеркнул, что современное развитие может быть основано только на суверенитете.

Он добавил, что украинский кризис начался не из-за России.

«Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начали военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине те, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», - заявил президент.

Путин сказал, что украинские власти проводили в Донбассе «одну военную операцию за другой, подвергая людей геноциду».

Он подчеркнул, что после многократных попыток справиться с проблемой мирным путем Россия решила «ответить так же зеркально, как действовал потенциальный противник, - вооруженным путем».

Путин отметил, что все действия РФ направлены на помощь жителям Донбасса. Он выразил уверенность, что кризис в итоге приведет к укреплению России - «и изнутри, и ее внешнеполитических позиций».

Ранее Путин обвинил западные страны в попытках затянуть украинский кризис. По его мнению, Запад попытался сделать из Украины «анти-Россию», закрывая глаза на распространение там неонацистской идеологии и массовые убийства жителей Донбасса.

Россия — суверенное государство, она всегда будет защищать свои национальные интересы и проводить независимую политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума глава государства заявил, что Россия всегда будет защищать свои интересы и ценит эти же качества у партнеров.

«Россия - суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества - имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал Путин.

Также в своей речи он отметил, что многие другие страны не желают подчиняться правилам Запада, которые заставляют принимать необдуманные решения. По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств.

Президент России Владимир Путин заявил, что международное право постоянно попирается, однако РФ его не нарушает. Его слова прозвучали на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Запись речи президента доступна на YouTube-канале «Аргументы и Факты».

Российский лидер посетовал на то, что Москву постоянно обвиняют в нарушении международного права, хотя помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам российская армия оказывает в согласии с нормами Устава ООН. При этом. напомнил Путин, США не получали санкции ООН на то, чтобы бомбить Ирак и Сирию, однако к ним вопросов у международного сообщества не возникает.

«Вот сейчас многие говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Кто начал войну в Ираке без всяких санкций ООН? Кто разрушал Югославию под благовидными предлогами, кто это делал? Кто развязал войну в центре Европы, осуществляя бомбардировки Белграда? Никто не вспоминал тогда о принципах международного права», — заявил президент.

Кроме того, Путин выступил за необходимость многополярного устройства мира.

«Мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем господа бога на земле, а может быть даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности», — сказал российский лидер.

Запад не способен изолировать Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает ТАСС.

По его словам, в этом можно убедиться, посмотрев на карту.

«Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об это говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту», — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россию нельзя изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно.

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Многие организации заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Накануне глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок заявила, что российский рынок покинули 600 международных организаций.

Санкции, которые накладывают западные страны, угрожают всему миру. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер назвал лихорадкой санкционную политику Запада.

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», — сказал глава государства.

Ранее Путин обвинил Запад в создании условий для глобальной инфляции. По его словам, в США рост цен уже превысил многолетний максимум, достигнув 8,5 процента. Президент также пообещал снижение инфляции в России к концу года до 12 процентов.

Президент России Владимир Путин считает нужным ограничить вывоз зерна с Украины в Европу, поскольку почти вся продукция была направлена в Евросоюз, а не в развивающиеся страны. Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин отметил, что на данный момент в нуждающиеся страны отправились лишь два из 87 сухогрузов, которые вывозят зерно с Украины. Европейские государства, которые в прежние столетия действовали как колонизаторы, в очередной раз обманули развивающиеся державы, считает президент.

Он также заявил, что подумает об ограничении направления вывоза товара и обсудит эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что зерно с Украины вывозят по гуманитарному коридору, который был открыт ООН, Турцией, Россией и Украиной в рамках четырехсторонней сделки. Корабли контролируются инспекторами Совместного координационного центра, которые досматривают судна в Стамбуле на предмет запрещенных к перевозке товаров.

Инфляция в России настоящее время находится на уровне 14 процентов, однако есть тенденция к снижению. К концу года результат должен быть на уровне 12 процентов. Об этом в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

В следующем году, уверен глава государства, инфляция приблизится к целевому уровню в 4 процента, в первом-втором квартале она будет на уровне 5-6 процентов.

В то же время Путин обвинил Запад в создании условий для глобальной инфляции. По его словам, в США рост цен уже превысил многолетний максимум, достигнув 8,5 процента.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупреждал, что в основе снижения темпов инфляции после ее скачка в марте, что связано с вводом российских войск на территорию Украины, лежит падение спроса.

По состоянию на начало сентября спад в розничной и оптовой торговле продолжается, что свидетельствует о неизменности тенденции.

Речь президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) продлилась 37 минут, став самой объемной по сравнению с предыдущими такими выступлениями.

В прошлом году речь Путина на ВЭФ заняла около получаса, примерно столько же – в 2019-м. В 2016-2018 годах выступления длились примерно по 20 минут. На первом Восточном экономическом форуме в 2015 году глава государства обращался к собравшимся на протяжении 25 минут. В 2020 году форум не проводился из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

В июне на пленарке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства выступал около одного часа и 14 минут, речь стала рекордной по продолжительности для этого форума за 10 лет.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.