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6 часов назад

Путин: «Россия — суверенное государство»

Елена Прошина

Россия — суверенное государство, она всегда будет защищать свои национальные интересы и проводить независимую политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин: «Россия — суверенное государство»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума глава государства заявил, что Россия всегда будет защищать свои интересы и ценит эти же качества у партнеров.

«Россия - суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества - имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал Путин.

Также в своей речи он отметил, что многие другие страны не желают подчиняться правилам Запада, которые заставляют принимать необдуманные решения. По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств.

Напомним, ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. На полях ВЭФ также состоялась встреча Путина с председателем премьер-министром Временного правительства, главнокомандующим вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Политика,Владимир Путин,
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