Путин: «Россия — суверенное государство»

Россия — суверенное государство, она всегда будет защищать свои национальные интересы и проводить независимую политику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума глава государства заявил, что Россия всегда будет защищать свои интересы и ценит эти же качества у партнеров.

«Россия - суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества - имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона», - сказал Путин.

Также в своей речи он отметил, что многие другие страны не желают подчиняться правилам Запада, которые заставляют принимать необдуманные решения. По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств.