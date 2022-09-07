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6 часов назад

Daily Express: Путин поставил Запад на колени с помощью антироссийских санкций

Газета.Ruиещё 1

Введенные Западом санкции в отношении России спровоцировали дефицит энергоносителей и резкий рост цен на них в Европе. Об этом написал обозреватель Daily Express Джейкоб Пол.

""На колени!". Путин радостно потирает руки, когда Европейский союз (ЕС) умоляет отменить санкции", — выразил мнение журналист.

Пол напомнил, что совсем недавно председатель итальянской правой партии Lega Nord Маттео Сальвини призвал Европейский союза отказаться от антироссийских санкций в сфере энергетики, поскольку это привело к резкому росту счетов за электричество.

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Политик признал, что это наносит ущерб государствам Европы, в особенности Италии, которая достаточно сильно зависит от российских энергоносителей. Пол отметил, что несмотря на введенные в отношении России санкции, эта страна вышла из этой ситуации победителем, ее доходы выросли.

В то время как государства, принявшие эти ограничения, "стоят на коленях".

Ранее обозреватель The American Conservative (AC) Род Дреер заявил, что Европейский союз и НАТО сами же попали в экономическую ловушку, которую подготовили для президента России Владимира Путина.

Политика,Видео,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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