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30 минут назад

Путин возмутился результатами зерновой сделки

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин возмутился результатами «зерновой сделки», заключенной Москвой и Киевом при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция выступления доступна на YouTube.

«Несмотря на все сложности происходящих вокруг Украины событий, мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. Я встречался с лидерами Афросоюза, с лидерами африканских государств, обещал им, что мы сделаем все, чтобы обеспечить их интересы и будем способствовать вывозу украинского зерна. Мы сделали это без инструкций», — заявил политик.

При этом Путин подчеркнул, что вместо развивающихся стран продовольствие направилось в Европейский союз (ЕС).

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Ранее 22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Отмечается, что срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.

В соответствии с «зерновой сделкой» инспекторы будут досматривать суда, идущие на Украину и обратно, на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала.

Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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