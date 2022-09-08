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19 часов назад

Мишустин: ответственная финансовая политика позволила нивелировать эффекты санкций

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Ответственная финансовая политика в России позволила нивелировать эффекты санкций, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Мишустин: ответственная финансовая политика позволила нивелировать эффекты санкций
Фото: RT на русскомRT на русском

«Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе — начале сентября это 0,5%. Инфляция — 13—14%, она точно не за 30% ушла», — цитирует Мишустина РИА Новости.

По его словам, ответственная финансовая политика позволила нивелировать предполагаемые эффекты от санкций и долгосрочно спланировать все необходимые решения для поддержки экономики и россиян.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию 13,4% по итогам 2022 года.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума высказался по поводу инфляции в стране.

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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