Мишустин: ответственная финансовая политика позволила нивелировать эффекты санкций

Ответственная финансовая политика в России позволила нивелировать эффекты санкций, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российского кабмина Михаил Мишустин.

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«Рубль укрепился, падение ВВП, которое предсказывали, оно на минимальных размерах. Сейчас мы говорим, что в августе — начале сентября это 0,5%. Инфляция — 13—14%, она точно не за 30% ушла», — цитирует Мишустина РИА Новости.

По его словам, ответственная финансовая политика позволила нивелировать предполагаемые эффекты от санкций и долгосрочно спланировать все необходимые решения для поддержки экономики и россиян.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России прогнозирует инфляцию 13,4% по итогам 2022 года.