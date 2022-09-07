"В целом экономическая ситуацию стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионах, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию", - сказал Путин.