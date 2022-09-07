Уровень безработицы в России находится на историческом минимуме, заявил президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Его цитирует ТАСС.
"Уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше 4%", - уточнил президент.
Путин констатировал низкий уровень безработицы в стране еще в июне - по его словам, "в сегодняшних условиях это очень серьезное достижение".
"В целом экономическая ситуацию стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионах, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию", - сказал Путин.
По словам главы государства, Россия в настоящее время справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада.
"Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать", - сказал Путин.
ВЭФ проводится 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.