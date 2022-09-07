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1 час назад

Путин заявил о тектонических изменениях в системе международных отношений

RT на русском

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил о тектонических изменениях в системе международных отношений.

Путин заявил о необратимых изменениях в международных отношениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые тектонические изменения. Существенно возрастала роль динамичных и перспективных государств Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал он.

По его словам, страны данного региона стали точками притяжения кадров, капитала и производств.

«Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить прежний выгодный только им мировой порядок. Заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами регулярно нарушают, постоянно меняют эти правила под себя», — добавил Путин.

Политика,Владимир Путин,
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