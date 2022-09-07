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8 часов назад

Захарова заявила об отсутствии ответа по визе Лаврова в США

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России «пока нет ответа», выдадут ли США визу министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова заявила об отсутствии ответа по визе Лаврова в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой российской делегации на сессии Генассамблее ООН, которая пройдет в США с 20 по 26 сентября. При этом Штаты ранее ввели против министра санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну.

В американском постпредстве при ООН отказались комментировать «конфиденциальные визовые вопросы», но подчеркивали, что «обязаны содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств - членов».

Позже в России заявили, что США затягивают с выдачами виз. 17 августа посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что посольство обратилось в Госдепартамент и Белый дом с требованием оформить необходимые документы Лаврову и делегации.

7 сентября Захарова рассказала, что Лавров пока не получил визу, также визы выдали лишь части сопровождающих его журналистов.

«У США есть документальные обязательства не препятствовать работе делегатов стран - членов ООН и соответствующих ооновских органов. Наши дипломаты в Нью-Йорке работают с этой проблемой», - подчеркнула она.

Политика,Мария Захарова,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Генассамблея ООН,ООН,Госдеп США,
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