Захарова заявила об отсутствии ответа по визе Лаврова в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у России «пока нет ответа», выдадут ли США визу министру иностранных дел Сергею Лаврову. Об этом сообщает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин назначил Лаврова главой российской делегации на сессии Генассамблее ООН, которая пройдет в США с 20 по 26 сентября. При этом Штаты ранее ввели против министра санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну.
В американском постпредстве при ООН отказались комментировать «конфиденциальные визовые вопросы», но подчеркивали, что «обязаны содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств - членов».
Позже в России заявили, что США затягивают с выдачами виз. 17 августа посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что посольство обратилось в Госдепартамент и Белый дом с требованием оформить необходимые документы Лаврову и делегации.
7 сентября Захарова рассказала, что Лавров пока не получил визу, также визы выдали лишь части сопровождающих его журналистов.
«У США есть документальные обязательства не препятствовать работе делегатов стран - членов ООН и соответствующих ооновских органов. Наши дипломаты в Нью-Йорке работают с этой проблемой», - подчеркнула она.