Володин отреагировал на планы Эстонии обучать людей партизанской войне

Сообщения Эстонии о том, что в стране собрались обучать людей партизанской войне, говорят о том, что в Минобороны страны нет психиатра. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
5 сентября вице-канцлер министерства обороны Эстонии Маргит Гросс сообщила, что страна начнет готовиться к ведению партизанской войны.
В рамках проекта предполагается создание агентурных сетей и поддерживающей инфраструктуры, например конспиративных квартир и тайников для хранения снаряжения. Законопроект планируется представить правительству в сентябре, Минобороны рассчитывает на его принятие в 2022 году.
«В нашей жизни много разной информации, но на некоторую без смеха сквозь слезы не взглянешь», — написал Володин.
По его словам, происходящее в Эстонии объясняется отсутствием психиатра в Министерстве обороны страны. Политик назвал выходом из этой ситуации направить в Эстонию специалистов из России в составе гуманитарной миссии.