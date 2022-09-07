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7 часов назад

Володин отреагировал на планы Эстонии обучать людей партизанской войне

Lenta.ru

Сообщения Эстонии о том, что в стране собрались обучать людей партизанской войне, говорят о том, что в Минобороны страны нет психиатра. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин отреагировал на планы Эстонии обучать людей партизанской войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

5 сентября вице-канцлер министерства обороны Эстонии Маргит Гросс сообщила, что страна начнет готовиться к ведению партизанской войны.

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В рамках проекта предполагается создание агентурных сетей и поддерживающей инфраструктуры, например конспиративных квартир и тайников для хранения снаряжения. Законопроект планируется представить правительству в сентябре, Минобороны рассчитывает на его принятие в 2022 году.

«В нашей жизни много разной информации, но на некоторую без смеха сквозь слезы не взглянешь», — написал Володин.

По его словам, происходящее в Эстонии объясняется отсутствием психиатра в Министерстве обороны страны. Политик назвал выходом из этой ситуации направить в Эстонию специалистов из России в составе гуманитарной миссии.

Политика,Вячеслав Володин,Европарламент,Госдума,
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