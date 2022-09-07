Посол РФ анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин переговорит с председателем КНР Си Цзиньпинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщил посол РФ в Пекине Андрей Денисов, передает ТАСС.

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Мероприятие пройдет 15–16 сентября.

Посол отметил, что это будет первый за время пандемии коронавируса полноценный, не в формате онлайн, саммит ШОС. По словам Денисова, в ходе саммита будут проведены и пленарные заседания, и различные групповые встречи.

«Планируется серьезная такая полноценная встреча наших руководителей (Путина и Цзиньпиня) с развернутой повесткой дня, над которой мы сейчас, собственно говоря, с нашими китайскими партнерами и работаем», — сказал посол РФ в КНР.

Ранее сообщалось, что председатель Китая Си Цзиньпин посетит 14 сентября Казахстан с официальным визитом, который станет его первой поездкой за рубеж с момента начала пандемии коронавируса.