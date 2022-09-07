В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
52 минуты назад

Посол РФ Денисов: Путин и Си Цзиньпин встретятся на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин переговорит с председателем КНР Си Цзиньпинем на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом сообщил посол РФ в Пекине Андрей Денисов, передает ТАСС.

Посол РФ анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина
Фото: ReutersReuters

Мероприятие пройдет 15–16 сентября.

Азиатская страна признала Путина "лидером мира"

Посол отметил, что это будет первый за время пандемии коронавируса полноценный, не в формате онлайн, саммит ШОС. По словам Денисова, в ходе саммита будут проведены и пленарные заседания, и различные групповые встречи.

«Планируется серьезная такая полноценная встреча наших руководителей (Путина и Цзиньпиня) с развернутой повесткой дня, над которой мы сейчас, собственно говоря, с нашими китайскими партнерами и работаем», — сказал посол РФ в КНР.

Ранее сообщалось, что председатель Китая Си Цзиньпин посетит 14 сентября Казахстан с официальным визитом, который станет его первой поездкой за рубеж с момента начала пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не обидно, что первый после пандемии визит лидера КНР будет не в РФ.

Политика,Андрей Денисов,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ШОС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители