Небензя озвучил позицию России по зерновой сделке

Россия отмечает, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить. <…> Учитывая результаты, скорее отсутствие результатов [по реализации российского экспорта в рамках сделки], я не исключаю ничего, - сказал Небензя, отвечая на вопрос, есть ли опасность для продления сделки, учитывая проблемы с обеспечением российского экспорта. - Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет".
На вопрос, был ли произведен экспорт российского зерна в рамках соглашения, дипломат ответил отрицательно.
"Нет. Ничего", - отметил он.
Говоря об экспорте удобрений, постпред РФ подчеркнул, что также ничего не было сделано.
"Ничего в рамках этой конкретной сделки", - констатировал он.
Небензя отметил, что в рамках зерновой сделки ничего не было реализовано по экспорту российского продовольствия и удобрений.