Небензя озвучил позицию России по зерновой сделке

"Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить. <…> Учитывая результаты, скорее отсутствие результатов [по реализации российского экспорта в рамках сделки], я не исключаю ничего, - сказал Небензя, отвечая на вопрос, есть ли опасность для продления сделки, учитывая проблемы с обеспечением российского экспорта. - Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет".