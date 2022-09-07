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16 часов назад

Небензя заявил, что Россия не исключает непродления зерновой сделки

ТАССиещё 8

Россия отмечает, что в рамках зерновой сделки до сих пор не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя озвучил позицию России по зерновой сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной [ситуации] сделку следует продлить. <…> Учитывая результаты, скорее отсутствие результатов [по реализации российского экспорта в рамках сделки], я не исключаю ничего, - сказал Небензя, отвечая на вопрос, есть ли опасность для продления сделки, учитывая проблемы с обеспечением российского экспорта. - Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет".

На вопрос, был ли произведен экспорт российского зерна в рамках соглашения, дипломат ответил отрицательно.

"Нет. Ничего", - отметил он.

Говоря об экспорте удобрений, постпред РФ подчеркнул, что также ничего не было сделано.

"Ничего в рамках этой конкретной сделки", - констатировал он.

Небензя отметил, что в рамках зерновой сделки ничего не было реализовано по экспорту российского продовольствия и удобрений.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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