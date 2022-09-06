В Москве оценили доклад МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС

Опубликованный Международным агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ) доклад по ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ничего не решит. С таким заявлением в личном Telegram-канале выступил член Совета Федерации Алексей Пушков.

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По словам Пушкова, сделанные МАГАТЭ выводы не являются новыми.

«Все это, и прежде всего необходимость прекратить обстрелы Запорожской АЭС, было очевидно и до поездки миссии МАГАТЭ», — объявил сенатор.

Он добавил, что для того, чтобы добиться от Киева исполнения требований МАГАТЭ, потребуется более активное участие Евросоюза и США — давление на власти Украины. «Сам по себе доклад ничего не решит», — подытожил член верхней палаты парламента.