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53 минуты назад

Путин позвонил Кадырову

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову и поздравил его и всех жителей Чечни со 100-летием образования республики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Путин позвонил Кадырову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент России Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову и поздравил его, а также в его лице всех жителей Чечни со столетием образования Чеченской республики», - сказал Песков.

Ранее президент направил телеграмму, в которой поздравил жителей Чечни с важной датой. При этом он отметил доблесть и мужество, проявляемые чеченскими воинами в ходе спецоперации на Украине.

Также Путин обратил внимание, что в последние годы в республике решаются серьезные задачи, направленные на социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, поддержку предпринимательской активности, повышение качества жизни людей.

Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном отпуске»

Напомним, ранее Рамзан Кадыров опроверг слухи о своем уходе с поста главы Чечни. По его словам, он не может просто так уйти, так как народ доверил ему руководство регионом. Он отметил, что уйти может только спросив народ и президента России.

Политика,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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