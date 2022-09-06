Путин позвонил Кадырову

Президент России Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову и поздравил его и всех жителей Чечни со 100-летием образования республики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Президент России Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову и поздравил его, а также в его лице всех жителей Чечни со столетием образования Чеченской республики», - сказал Песков.

Ранее президент направил телеграмму, в которой поздравил жителей Чечни с важной датой. При этом он отметил доблесть и мужество, проявляемые чеченскими воинами в ходе спецоперации на Украине.

Также Путин обратил внимание, что в последние годы в республике решаются серьезные задачи, направленные на социально-экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, поддержку предпринимательской активности, повышение качества жизни людей.