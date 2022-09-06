Путин позвонил Кадырову

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По словам представителя Кремля, глава государства поздравил руководителя региона и его жителей со 100-летием образования республики.

Ранее на сайте Кремля была опубликована телеграмма, в которой Путин отметил доблесть и мужество чеченцев в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.