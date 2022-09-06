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34 минуты назад

Путин позвонил Кадырову

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Путин позвонил Кадырову
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам представителя Кремля, глава государства поздравил руководителя региона и его жителей со 100-летием образования республики.

Ранее на сайте Кремля была опубликована телеграмма, в которой Путин отметил доблесть и мужество чеченцев в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном отпуске»

Президент также рассказал, что в Чеченской Республике решаются востребованные временем задачи, которые направлены на развитие региона и, в частности, на повышение качества жизни людей.

Политика,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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